ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:39 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup Prize Money: 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 20 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ 120 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಸಿಸಿ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ₹120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಿದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಂದಾಜು ₹27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡ ಅಂದರೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಸರಿಸುಮಾರು ₹14 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಉಳಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹7.24 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ, 5 ರಿಂದ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹3.48 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 13 ರಿಂದ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹2.29 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಭಾರತ!

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

