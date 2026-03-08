ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 8, 2026 at 11:39 PM IST
T20 World Cup Prize Money: 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 20 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ 120 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಸಿಸಿ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ₹120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಿದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಂದಾಜು ₹27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡ ಅಂದರೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಿಸುಮಾರು ₹14 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಉಳಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹7.24 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ, 5 ರಿಂದ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹3.48 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 13 ರಿಂದ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹2.29 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
