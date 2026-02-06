WPL 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ, ರನ್ನರ್ - ಅಪ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ -ಅಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 10:51 AM IST
WPL 2026 Prize Money: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಯ್ತು. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
Royal Challengers Bengaluru have Claimed the Crown once again in spectacular fashion to clinch the #TATAWPL 2026 title ❤️#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets pic.twitter.com/JDKUm3BDqk
WPL 2026 ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತ RCB ತಂಡವು ₹6 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ
ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ: ಕಳೆದ ಋತುವಿನಂತೆಯೇ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ₹3 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೂ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
Etched in history 🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
|WPL ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು
|ತಂಡ/ಆಟಗಾರ
|ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ
|ಚಾಂಪಿಯನ್
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ)
|₹6 ಕೋಟಿ
|ರನ್ನರ್-ಅಪ್
|ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
|₹3 ಕೋಟಿ
|ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ್ತಿ (MVP)
|ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್
|₹5 ಲಕ್ಷ
|ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು)
|ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
|₹5 ಲಕ್ಷ
|ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳು)
|ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್
|₹5 ಲಕ್ಷ
|ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
|ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್
|₹5 ಲಕ್ಷ
|ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
|ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್
|₹5 ಲಕ್ಷ
|ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ (ಫೈನಲ್)
|ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
|₹2.5 ಲಕ್ಷ
|ಋತುವಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ
|ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ
|₹5 ಲಕ್ಷ
WPLನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ RCB ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆಯು RCB ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ವೋಲ್ WPLನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 165 ರನ್ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದು RCB ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
She set her sights on glory and finished the job. 🏆🔥#TATAWPL Champions x2️⃣ pic.twitter.com/Mm09TEHS67— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 5, 2026
WPL ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್
204 - ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಡಿಸಿ, ವಡೋದರಾ, 2026*
202 - ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 2025
193 - ಮುಂಬೈ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್, 2026
191 - ಮುಂಬೈ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ದೆಹಲಿ, 2024
189 - ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಬೋರ್ನ್, 2023
