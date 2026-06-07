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ಫ್ರೆಂಚ್​​ ಓಪನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ! ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ!!

ಫ್ರೆಂಚ್​ ಓಪನ್​ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ
ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 4:14 PM IST

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ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 6-3, 6-2 ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ 114ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಜಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೋನಿಕಾ ಸೆಲೆಸ್ (1992) ನಂತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಓಪರ್​ನಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 34 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್‌ನ ಹೊಸ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಸಮನಾಗಿತ್ತು, ಮಜಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ 3-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ, ಮೀರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ, ಸತತ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮಜಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ
ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ (AP)

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ 25 ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೇ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ 10 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಆಂಡ್ರೀವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಟ್​ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್​ ಗೆದ್ದು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಎತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಮಜಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 114ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೋಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬದು ಗಮನಾರ್ಹ.

2026ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮೀರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಆಂಡ್ರೀವಾ: ಆಂಡ್ರೀವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರನ್ನರ್​ಅಪ್​ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಜೇತ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ₹26+ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಾಜಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕ ಅವರಿಗೆ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ₹13+ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

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