ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?: ಆ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು?. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 2, 2026 at 1:12 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು, 10 ತಂಡಗಳ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಆದ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯ್ತು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನುವುದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (EPL) ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ 1997 ಮತ್ತು 98ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾದರಿಯ ದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಭಾರತ 2007ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2007ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು IPL ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯಿತು. 2008 ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ IPL ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ IPL ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ 2010ರಲ್ಲಿ IPL ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ BCCI ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಹಲವು ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆದವು ಇವು ಸಾಬೀತಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು?
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ORRA Fine Jewelleryಯವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ 2010ರ ವರೆಗೆ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ನಂತರ 2011ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೋನಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ORRA ತಂಡ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ (ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ), ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ (ಬೆಳ್ಳಿ), ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮರದ ರೆಂಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯೂ ಎತ್ತರ 26 ಇಂಚು ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 6 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದರೇ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಿಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ?
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ "ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು, ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ 1983ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ತಯಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ₹5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ?
2008 - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
2009 - ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್
2010 - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
2011 - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
2012 - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
2013 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
2014 - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
2016 - ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
2017 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
2018 - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
2019 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
2020 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
2021 - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
2022 - ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
2023 - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
2024 - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
2025 - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
2026 - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
