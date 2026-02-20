ETV Bharat / sports

11 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​​ ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕ; ಇದುವರೆಗೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ರಣಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 11 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ
ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 12:54 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ranji Trophy Final: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2025-26ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2014-15ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ, ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 503 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳಿಯ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ?: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ‌ ಇಎಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸತತ 15 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ 1973-74ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಲ್‍ಗೇರಿತು.

ಇಎಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಿದು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 19977-78ರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ 1882-83ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್, 1995-96ರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, 1997-98ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, 1998-99ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ, 2013-14 ಹಾಗೂ 2014-15ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದಾಡಿತ್ತು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕದನ: ಇದೀಗ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಲು ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ವಕ್ತಾರರಾದ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ (232 ರನ್​) ದ್ವಿಶತಕ, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (141) ಮತ್ತು ಸಮರನ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ (135) ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ 736 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು, ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಂಡ 233 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 503 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರನ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ (127) ಅವರ ಶತಕ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 323 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​ಗೆ 827 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕೊನೆಯ ದಿನ 260/6 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುನ್ನಡೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

Last Updated : February 20, 2026 at 1:06 PM IST

TAGGED:

KARNATAKA RANJI TROPHY FINAL
RANJI TROPHY FINAL
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​
RANJI TROPHY WINNERS LIST
RANJI TROPHY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.