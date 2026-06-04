ETV Bharat / sports

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ? ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್​ಗಳಿವೆ?

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ? ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 32 ತಂಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆರು ವಾರಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇರಾಕ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ರಸ್ತೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ: FIFA 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 48 ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, 32 ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತನ್ನು '32 ರ ಸುತ್ತು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ '16 ರ ಸುತ್ತು' ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು

ಗುಂಪು ಎ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ

ಗುಂಪು ಬಿ: ಕೆನಡಾ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ, ಕತಾರ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್

ಗುಂಪು ಸಿ: ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮೊರಾಕೊ, ಹೈಟಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್

ಗುಂಪು ಡಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಪರಾಗ್ವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ

ಗುಂಪು ಇ: ಜರ್ಮನಿ, ಕುರಾಕಾವೊ, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್

ಗುಂಪು ಎಫ್: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಟುನೀಶಿಯಾ

ಗುಂಪು ಜಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇರಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

ಗುಂಪು ಹೆಚ್: ಸ್ಪೇನ್, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಉರುಗ್ವೆ

ಗುಂಪು ಐ: ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೆನೆಗಲ್, ಇರಾಕ್, ನಾರ್ವೆ

ಗುಂಪು ಜೆ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್

ಗುಂಪು ಕೆ: ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ

ಗುಂಪು ಎಲ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಪನಾಮ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್​; ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ!

TAGGED:

FIFA WORLD CUP
FIFA 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
FOOTBALL
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.