ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ RCB ಸೇಫ್!!
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಯಾವು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 12:57 PM IST
IPL 2026 Playoff Scenario: ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 9-10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ ಐದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS): ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಆಡಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 2ರಲ್ಲಿ ಸೋನ್ನು ಕಂಡಿರು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಈ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: 9 ಪಂದ್ಯಗಳು | 6 ಗೆಲುವು | 1 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು| 13 ಅಂಕಗಳು (+0.855 ರನ್ರೇಟ್)
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಂಡದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ (+1.420) ಇದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: 9 ಪಂದ್ಯಗಳು | 6 ಗೆಲುವುಗಳು | 3 ಸೋಲುಗಳು | 12 ಅಂಕಗಳು
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH): ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸೋಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿದೆಯಾದರೂ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಹೈದಾಬಾದ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: 10 ಪಂದ್ಯಗಳು | 6 ಗೆಲುವುಗಳು | 4 ಸೋಲುಗಳು | 12 ಅಂಕಗಳು (+0.644)
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಆರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕಳೆದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಲು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: 10 ಪಂದ್ಯಗಳು | 6 ಗೆಲುವುಗಳು | 4 ಸೋಲುಗಳು | 12 ಅಂಕಗಳು (+0.510)
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು, ನಂತರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವುಗಳು; ನಂತರ ಎರಡು ಸತತ ಸೋಲುಗಳು, ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವುಗಳು. ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಈಗ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ವೇಳೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: 10 ಪಂದ್ಯಗಳು | 6 ಗೆಲುವುಗಳು | 4 ಸೋಲುಗಳು | 12 ಅಂಕಗಳು (-0.147)
ಚೆನ್ನೈ - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಐದು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, CSK ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಈತ್ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಸೋಲು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ.
DC - CSK ಪ್ರದರ್ಶನ: 9 ಪಂದ್ಯಗಳು | 4 ಗೆಲುವುಗಳು | 5 ಸೋಲುಗಳು | 8 ಅಂಕಗಳು
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸೋಲುಗಳು - ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಕೆಆರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತಾವಗಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಂಡವೂ ಇನ್ನೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ, ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್: 9 ಪಂದ್ಯಗಳು | 3 ಗೆಲುವುಗಳು | 5 ಸೋಲುಗಳು | 1 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದು | 7 ಅಂಕಗಳು
ಮುಂಬೈ - ಲಕ್ನೋ: ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈತ್ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
