ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು?
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತ ತಂಡ ಸೂಪರ್-8 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 1:51 PM IST
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ
It's game on! 💪 Eight teams chasing one trophy at the 2026 #T20WorldCup 🏆— ICC (@ICC) February 21, 2026
Don't miss it. Broadcast details here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/lbg18Y2fSg
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ತಂಡವು ಸೂಪರ್-8ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು, ನಂತರ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್ಗ ಜಯ. ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಸೂಪರ್-8 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ?
ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು?: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಲಾ 20 ತಂಡಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಐದು ತಂಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Group Stage ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) February 20, 2026
Up Next ▶️ Super 8s ⏳
What was your favourite moment from the group stage? 👀
ICC Men's #T20WorldCup SUPER 8 👉 #NZvPAK | SAT, 21 FEB, 6 PM pic.twitter.com/YpdsDmi8KU
ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ: ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 2.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ರನ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೂಪರ್-8 ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
