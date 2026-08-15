ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು - ಸೋತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 12:48 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತದ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಇತರ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತ ಆರು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮರ್ಹಾ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1952 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 326 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ 98 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ: 2001ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 362 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Gautam Gambhir and Shubman Gill doing flag hoisting in Galle. pic.twitter.com/cCkWiv4DCy— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 15, 2026
ಮೂರನೇ ಬಾರಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2014 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಲಂಡನ್ನ ದಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 244 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 486 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 148 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಫಾಲೋ-ಆನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 94 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2015 ರಂದು ಗ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 63 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 375 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 112 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 183 ಮತ್ತು 367 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಐದನೇ ಬಾರಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. 'ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ' ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನರ್ಹಾ.
ಆರನೇ ಬಾರಿ: 2021ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 364 ರನ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 298 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 391 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 120 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 151 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಏಳನೇ ಬಾರಿ: ಇದೀಗ 2026 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದಂದೇ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹಳೆಯ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
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