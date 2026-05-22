ಹೀಗೆನಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸದರೇ SRH ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಖಚಿತ; ಹೀಗಿದೆ ಸಮೀಕರಣ!!

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ (IANS)
Published : May 22, 2026 at 1:13 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 1:38 PM IST

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಈಗ ಅಗ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಅಗ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಗುಜರಾತ್ 18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಜರಾತ್ (+0.695) ಗಿಂತ ಆರ್‌ಸಿಬಿ (+1.065) ಉತ್ತಮ ರನ್​ರೇಟ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (+0.350) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಈ ಋತುವಿನ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಅಗ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಏನಾಗಬೇಕು?

SRH ಸಮೀಕರಣ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಗೆಲುವಾಗಿರಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 87-89 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ 180-200 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, 87 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 220-240ರ ನಡುವೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರೇ, 88-89 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಾದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು 161 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ 11.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ ಅಗ್ರ 2 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಸೋತರೆ, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪಂಜಾಬ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

