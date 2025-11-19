ETV Bharat / sports

RCB ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂಥ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಯ ರೇಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Published : November 19, 2025 at 6:21 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರ. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ (ಅಂದಾಜು 17,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಜೆರೋದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್‌ ಕಾಮತ್‌ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ (ಎಂಇಎಂಜಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಂಜನ್‌ ಪೈ, ಸೆರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಪೂನವಾಲಾ, ಫಿನ್‌ಕಾರ್ಪ್ ಚೇರ್‌ಮನ್ ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕೆಲ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್, ದೇವಯಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಜೈಪುರಿಯಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ‌ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ, ಸಲಾರ್‌ನಂಥ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಯ ರೇಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಬದಲು ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಲು ಹೊಂಬಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಪ್ತವಲಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಖರೀದಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾದು ನೋಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಂಜನ್‌ ಪೈ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ವಾದ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

