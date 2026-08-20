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ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಅಸಮಾಧಾನ!

ಬುಧವಾರ (ಆ.19) ನಡೆದ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪೂಲ್ ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 5-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ

ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 11:34 AM IST

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ಬುಧವಾರ (ಆ.19) ನಡೆದ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪೂಲ್ ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 5-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. 5-3 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ತಂಡದ ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ತಂಡವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಡೆಯಬೇಕು. 25 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮತ್ತು 21ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳಿಂದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, 11ನೇ ಮತ್ತು 24ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಕೋಚ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕ್ರೇಗ್ ಫುಲ್ಟನ್ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಡಿರುವ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಫುಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಫಿಯಾನ್ ಖಾನ್, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ತಪ್ಪುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅದ್ಭುತ ತಂಡವಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಭಿನಂದನೆ: 2026ರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "2026ರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ನೀವು ಭಾರತದ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HOCKEY
IND VS PAK HOCKEY MATCH
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
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