ETV Bharat / sports

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲು; ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಗಸ್ಟ್​ 15 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವೀರೆನ್ ರಸ್ಕ್ವಿನ್ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕೆ, ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಜೆರ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ (ಕಿತ್ತಳೆ) ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ಜೆರ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಪಿಚ್‌ಗಳು ನೀಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಮೈದಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಜೆರ್ಸಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೆರ್ಸಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

"ಜೆರ್ಸಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಮುಂತಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಳವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2014ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಸಮಾಧಾನ!

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವೀರೆನ್ ರಸ್ಕ್ವಿನ್ಹಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅನಗತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ವೇಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ 1975ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ 2026​: ಇಂದು ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬಾಯ್​ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣಕ್ಕೆ; ಹೀಗಿದೆ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

TAGGED:

HOCKEY JERSY
HOCKEY WORLD CUP
HOCKEY INDIA JERSEY CONTROVERSY
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿ
HOCKEY JERSEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.