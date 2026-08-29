ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ!!
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 9:32 AM IST
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಂಡವು 1974 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗙𝗘𝗔𝗧! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Hockey India announces a cash prize of ₹50 lakh for the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic 5th-place finish at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏆❤️
The team has scripted India’s… pic.twitter.com/sAzKQuENda
ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಣ ವಿತರಣೆ
ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವು 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹200,000 ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹100,000 ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕಿ, ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೀಗಿತ್ತು
ಭಾರತವು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 0-0 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪೂಲ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಗ್ರ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಪ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ 0-0 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-1 ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
NAVNEET MAKES IT THREE! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Navneet Kaur struck again to complete her double and put India 3–0 ahead against Germany in the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑
India go on to beat World No. 5 Germany 3–1 to secure 5th place, their best-ever World Cup finish in… pic.twitter.com/7SbLStOQw9
11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗೋಲು ನವನೀತ್ ಕೌರ್ 4 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೀಪಿಕಾ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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