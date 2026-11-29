ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 1:14 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ (ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್) ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮಣಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಚೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 38 ಮತ್ತು 43ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಇಶಿಕಾ (42ನೇ ನಿಮಿಷ) ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋತಿತ್ತಾದರೂ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿತು. 25ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ ಯುಜುನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ (PC) ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತದನಂತರ, ಇಶಿಕಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
𝐃𝐄𝐄𝐏𝐈𝐊𝐀 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄𝐒 𝐔𝐏 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐔𝐑𝐒! 🌟🇮🇳 Deepika finishes as the Top Scorer of the Tournament with 12 goals and is named the Player of the Tournament at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏆🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
ಬಳಿಕ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ (ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, 2023 ಮತ್ತು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯಿಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ನ ನಾಥು ಬರ್ಖೇಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ಹಾಕಿಯ ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
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