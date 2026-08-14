ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 14, 2026 at 3:30 PM IST
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 952 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 271 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು, ರಾಜೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಒಬ್ಬರೇ 78 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (340 ರನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ (167 ರನ್ಗಳು) ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 537 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (143), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (126), ಮತ್ತು ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು (111) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ನೀಲೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 1997ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ವನ್ ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 610 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2005ರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಡಿಆರ್ಎಸ್) ಅನ್ನು ಮೊದಲು 2008ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
2008ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಕುಸಲ್ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 2008ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸ್ ಒಟ್ಟು 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಮುರಳೀಧರನ್ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
2009ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 293 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.
ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 17 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 22 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸೋಲು ಮತ್ತು 9 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್!!