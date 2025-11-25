548ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಭಾರತ? ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ?
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಬಹೃತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 549 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2025 at 4:59 PM IST
Highest Test Run Chase: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 549 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 498 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 260 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 288 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್: ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್. 2003ರಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 418 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
1976ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 406 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು
- 418/7 ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2003, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್)
- 414/4 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2008)
- 406/4 ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (1976, ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್)
- 404/3 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (1948, ಲೀಡ್ಸ್)
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೂವರೆಗೂ ಯಾವೊಂದು ತಂಡಗಳು 400ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 395 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು
395/7 ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2021, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್)
391/6 ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2017, ಕೊಲಂಬೊ)
387/4 ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2008, ಚೆನ್ನೈ)
382/3 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ (2015, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ)
352/9 ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2006, ಕೊಲಂಬೊ)
2008ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 387 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
