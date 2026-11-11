ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿನಿಮಯ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈಗೆ; ತಲಾ ₹18 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದ
Hardik Pandya Moves To Punjab: ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 16.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಈಗ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 10:49 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ (PBKS) 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾವನೆ 16.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಪಾಂಡ್ಯ, 2015, 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟು 162 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ 146.28 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 2,955 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, 82 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಟು ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 96 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 111 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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