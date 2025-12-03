ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ರೇವಿಸ್ ಕೆಣಕಿದ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ, 1 ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಭ್ಯರ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಮೀರಿದರೆ ಐಸಿಸಿ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : December 3, 2025 at 8:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವಾಗ್ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಮಗಳಿರುವ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.5 ಅನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ವಾಗ್ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
India pacer reprimanded for breaching the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) December 3, 2025
Details ⬇https://t.co/0WVp1chcP2
ರಾಣಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾವು ಎಸೆದ 22ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು.
ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಔಟಾದಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಒರಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆಟಗಾರರ ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸನ್ನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರುವ ಭಾಷೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಿಷೇಧ?: ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಲಗೈ ವೇಗಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಪಂದ್ಯ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
🚨#HarshitRana has been officially reprimanded for breaching Level 1 of the ICC Code of Conduct during the Ranchi ODI.— Backchod Indian (@IndianBackchod) December 3, 2025
The pacer receives a formal warning, with no additional sanctions imposed.#INDvsSA
pic.twitter.com/bo7bIsMKJP
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 17 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 8ವಿಕೆಟ್ಗೆ 348 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹರಿಣಗಳು 332 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
