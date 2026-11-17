ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್.. 279 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ವೇಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಪಾಲು
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 2:04 PM IST
2027ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯನಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ ನಡಿಸಿವೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ₹27 ಕೋಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ₹13.5 ಕೋಟಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ಚುರುಕು ಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಟರಾಜನ್ 5 ಕೋಟಿಗೆ SRH ಸೇರಿಕೊಂಡರು. SRH ನಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ CSK ಸೇರಿದರೆ, CSK ತಂಡದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Harshal Patel traded to @gujarat_titans from @SunRisers at a revised fee of INR 4 Crore. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/9nfw0qESbL— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ
ಇದೀಗ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಹರ್ಷಲ್ ಐದನೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹರ್ಷಲ್ ಅವರ ಐದನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ), ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ), ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು, ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 9.80 ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10.82ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
Harshal Patel ab ₹4 crore mein Gujarat Titans ke liye khelte nazar aa sakte hain. GT ki bowling line-up toh pehle se hi khatarnak thi, ab aur bhi tagdi hone wali hai #HarshalPatel #IPL https://t.co/0i6F5RwR81— 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐆𝐮𝐫𝐣𝐚𝐫 (@ManuGurjar17699) November 17, 2026
2021 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ
ಹರ್ಷಲ್ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 32 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಹರ್ಷಲ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 124 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 151 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 279 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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