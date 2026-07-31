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ವೈಭವ್​ ಅವರನ್ನು ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ; ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ!

ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 5:47 PM IST

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2026-27ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲವರು ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಉಪನಾಯಕತ್ವ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ರೆಡ್ - ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 17.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ," ಎಂದು ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಈಸ್ಟ್​ ಜೋನ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೈಭವ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ

ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ (ಬಂಗಾಳ), ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಬಂಗಾಳ), ಸೂರಜ್ ಸಿಂಧು ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ಬಂಗಾಳ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (ಬಂಗಾಳ), ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಂಗಾಳ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ನಾಯಕ, ಜಾರ್ಖಂಡ್), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ಸುಭ್ರಾಂಶು ಸೇನಾಪತಿ (ಒಡಿಶಾ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಉಪನಾಯಕ, ಬಿಹಾರ), ಡೆನಿಶ್ ದಾಸ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ (ತ್ರಿಪುರ).

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TAGGED:

CRICKET
VAIBHAV SURYAVANSHI
DULEEP TROPHY
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
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