ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಮಲ್
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 11:58 AM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ 2026ರ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಾರೆ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೇನ್ 2001ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಓವನ್ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐದನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸರ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್, ಸರ್ ಬಾಬಿ ಚಾರ್ಲ್ಟನ್, ಕೆವಿನ್ ಕೀಗನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಓವನ್ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 65 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ 73 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ತಂಡವನ್ನು, ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಟುಟ್ಗಾರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಜರ್ಮನ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 2011-12ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 82 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇನ್ 2025-26ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 73 ಗೋಲುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಗ್ಯಾರಿ ಲೈನ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಭಿಯಾನವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಲ್-ಹೈಂಜ್ ರುಮ್ಮೆನಿಗ್ಗೆ 1980 ಮತ್ತು 1981ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕೇನ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪೇನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ "ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದರು. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಯಮಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸ್ಪೇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪರ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಫ್-ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸಿಟಿ ಲಯನೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ 32 ವರ್ಷದ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರದ್ದೆ ದೇಶದ ಐತಾನಾ ಬೊನ್ಮಟಿ ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಎಂದರೇನು?
'ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್' (Ballon d'Or) ಎಂಬುದು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1956ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
- ಪುರುಷರ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್: ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್: ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ಪುರುಷರ ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ: ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಭೆ: ವಿಕಿ ಲೋಪೆಜ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್: ಉನೈ ಸಿಮನ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್: ಕ್ಯಾಟಾ ಕೊಲ್ಲಾ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಕೋಚ್: ಲೂಯಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಫ್ಯೂಂಟೆ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್: ಪೆರೆ ರೋಮಿಯು (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಕ್ಲಬ್: ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
- ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್: ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (ಸ್ಪೇನ್)
- ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್: ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್: ಚಾರ್ಲೀನ್ ಕೊರಲ್ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ)
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