ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 2:11 PM IST
Harry Brook Records: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22) ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬ್ರೂಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕೇವಲ 114 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 117 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 126 ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 128 ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ 136 ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0— ICC (@ICC) October 22, 2026
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ 182 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ (180 ರನ್), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (171 ರನ್) ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ (167*) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಲ್ಲದ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 201* ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಈಗ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್): ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (317 ಮತ್ತು 333 ರನ್) ಎರಡು ತ್ರಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (ಭಾರತ): ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 309 ರನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 319 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 219 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 2024 ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಶತಕ (317 ರನ್) ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 202 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನೂ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑, 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 🤩 England captain Harry Brook produced a knock for the ages against Sri Lanka in the ODI tri-series 👏 https://t.co/BXWgg5HHZB— ICC (@ICC) October 22, 2026
ಚೆಂಡುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಏಕದಿನ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
- 114 ಚೆಂಡುಗಳು - ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, 2026
- 117 ಎಸೆತಗಳು - ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಗುವಾಹಟಿ, 2026
- 126 ಎಸೆತಗಳು - ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, 2022
- 128 ಎಸೆತಗಳು - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮುಂಬೈ, 2023
- 136 ಎಸೆತಗಳು - ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ, 2024
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 202 ರನ್ಗಳು - ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, 2026
- 182 ರನ್ಗಳು - ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಿ ಓವಲ್, 2023
- 180 ರನ್ಗಳು - ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 2018
- 171 ರನ್ಗಳು - ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, 2016
- 167* - ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್, 1993
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