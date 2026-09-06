ವಿಶ್ವದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್!!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 11:31 AM IST
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೇವಲ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 8.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Harmanpreet Kaur becomes the first-ever cricketer to captain in 150 T20Is 👏— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
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ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹರ್ಮನ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಈಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 150 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ಸಹ ಟಿ20 ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ 100 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 121 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮೀಬಿಯಾದ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 91 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ 165ನೇ ಟಿ20ಐ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮಹಿಳಾ T20I ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
- 150* ಪಂದ್ಯಗಳು - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಭಾರತ)
- 121 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 100 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 96 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಹೀದರ್ ನೈಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- 96 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಡಯೇನ್ ಬಿಮೆನಿಮಾನಾ (ರುವಾಂಡಾ)
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ 149 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 86 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು 3301 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A special moment for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
First-ever to captain a side in 150 T20I matches 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/a31diDfcoh
ಐತಿಹಾಸಿಕ 150ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ 150ನೇ ಟಿ20ಐ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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