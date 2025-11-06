ETV Bharat / sports

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ​

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಸಂಭಾಚಣೆ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಸಂಭಾಚಣೆ
ETV Bharat Sports Team

November 6, 2025

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PM Modi) ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಆಟದ ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ​ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್​ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ ಕಾರಣ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೈಕ್ ಪಡೆದ ಡಿಯೋಲ್, 'ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, "ನಾನು ಚರ್ಮ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು, "ಇದು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 'ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಿವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 'ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ, ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಸಂಭಾಚಣೆ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಸಂಭಾಚಣೆ (IANS)

ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ 2017 ರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೀಪ್ತಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋದಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತನ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ದೀಪ್ತಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಅದು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್: ಆರಂಭಿಕ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 467 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಸ್ಥಾನ; ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ?

