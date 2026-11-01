1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ದಾನ..! ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಬಳಿಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 4:07 PM IST
Hardik Pandya Baseball Challenge: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಷಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 100,000 ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆದ್ದ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್
ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಾನು ಗೆದ್ದ (ಸುಮಾರು 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
🔴 HARDIK PANDYA ENDS CRICKET VS BASEBALL DEBATE 🤣 - Even MrBeast was shocked to see how easily Hardik smashed every ball while playing baseball! 😭🔥 https://t.co/FTJ3IHCKN8— Sam (@cricsam02) November 1, 2026
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮೊದಲ ಶಾಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸವಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ $100,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
HEART-WINNING GESTURE BY HARDIK PANDYA 🫡 - There is only one heart, Hardik brother, how many times will you win it? • Hardik Pandya recently appeared in a MrBeast video, where he completed a few challenges and won $100,000. And do you know what he did with that $100,000? • He donated it—the entire amount—to underprivileged children who lack access to resources, education, and food. He donated it to them, and also donated these funds to help provide shelter for stray dogs. • This is Hardik Pandya, whose heart is as big as the ocean.— Cricket Central (@CricketCentrl) November 1, 2026
ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಯಾರು?
ಜಿಮ್ಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸನ್ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬೀಸ್ಟ್
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಗ್ರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಶನ್, ಅಯ್ಯರ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಕಿವೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತ