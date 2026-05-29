ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದ್ರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ?
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಹ ತಂಡ ತೊರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 4:35 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು RCB, GT, RR ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರ ಕಳಪೆ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೆ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
STORY | " mentally stressed" hardik pandya is "done with mumbai indians"— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
"mentally stressed and completely exhausted" after what has been a disastrous ipl, mumbai indians' under-fire captain hardik pandya is set to quit the franchise and had conveyed this to the team management… pic.twitter.com/uW391cri3I
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೊಸ ನಾಯಕನ ನೇಮಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಕಳೆದ ಆರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
