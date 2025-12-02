SMAT 2025: ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
Published : December 2, 2025 at 5:28 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 5:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನೀಡಿದ್ದ 222 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬರೋಡಾ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (77* ರನ್; 42 ಎಸೆತ 7 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ (43; 21 ಎಸೆತ, 5 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ರಾವತ್ (31; 18 ಎಸೆತ 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಿವಾಲಿಕ್ ವರ್ಮಾ (47; 31 ಎಸೆತಗಳು) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
HARDIK PANDYA SMASHED 77* (42) FOR BARODA WHILE CHASING 223 IN SMAT. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/gzsobQJAGR— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (50; 19 ಎಸೆತ, 5 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (69; 32 ಎಸೆತ, 7 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ (39; 28 ಎಸೆತ, 2 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬರೋಡಾ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಲಿಂಬಾನಿ 3 ವಿಕೆಟ್, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿತ್ ಶೇತ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಅವರು ಸೈಯಾದ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
A fan entered the ground to meet Hardik Pandya during Syed Mushtaq Ali Trophy match at Hyderabad & Hardik told security not do anything to him. 🔥 (KVS Giri).— Tanuj (@ImTanujSingh) December 2, 2025
- THE CRAZE OF HARDIK PANDYA..!!! pic.twitter.com/DP1kHtjaYT
ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್: ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಡೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
