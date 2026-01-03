ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ! ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ

ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 1:07 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 1:32 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಬರೋಡಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬರೋಡ ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಮಿತ್​ ಪಾಸಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 15 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 26ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ವಿಕೆಟ್​​ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಮೂಲಿಯಾ (16) ,ಅತಿತಿ ಶೇಟ್​ (21), ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ (9) ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 71 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಗೆ 200 ರನ್​ಗಳೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ​

6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಮೇತ 66 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಥ್ ರೆಖಾಡೆ ಎಸೆದ 38ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಮನಬಂದಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಓವರ್​ನ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತಾಯ್ತು.

ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ 393ರ ಗುರಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ 133 ರನ್​ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (23), ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ (26), ಮಹೇಶ್​ ಪಿಥಿಯಾ (18), ಅತಿತಿ ಶೇಟ್​ (21) ಅವರ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರೋಡ ತಂಡ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 293 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ವಿದರ್ಭ ಪರ ಯಶ್​ ಠಾಕೂರ್ 4, ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಡೆ, ನಚಿಕೇತ್ ಬೂತೆ ತಲಾ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್​ ಹಿಂಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

