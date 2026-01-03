ಅಚ್ಚರಿ! ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಬರೋಡಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬರೋಡ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಮಿತ್ ಪಾಸಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 15 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 26ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಮೂಲಿಯಾ (16) ,ಅತಿತಿ ಶೇಟ್ (21), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (9) ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 71 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಗೆ 200 ರನ್ಗಳೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು.
6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಮೇತ 66 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಥ್ ರೆಖಾಡೆ ಎಸೆದ 38ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮನಬಂದಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತಾಯ್ತು.
ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ 393ರ ಗುರಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ 133 ರನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (23), ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ (26), ಮಹೇಶ್ ಪಿಥಿಯಾ (18), ಅತಿತಿ ಶೇಟ್ (21) ಅವರ ರನ್ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರೋಡ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 293 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ವಿದರ್ಭ ಪರ ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ 4, ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಡೆ, ನಚಿಕೇತ್ ಬೂತೆ ತಲಾ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
