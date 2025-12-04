ETV Bharat / sports

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದವರು ರೋ-ಕೊ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಭಜ್ಜಿ ಫೈರ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದವರು ರೋಹಿತ್​-ಕೊಹ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ರೋಹಿತ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸದವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂದೇಹವಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ILT20 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಜ್ಜಿ, ‘ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ನಾನು ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ,' ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದ ಜನರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿನ ಕಳೆಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು: ನಂತರ ಪಿಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು. "ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐದು ದಿನಗಳ ಆಟ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಂದಿನ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಡುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ!

