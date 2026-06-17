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ಏಷ್ಯನ್​ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರಾಕ್​ ಮಣಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಾರ್ವೆ​

ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾಕ್​ ತಂಡ, ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್
ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 11:22 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 11:36 AM IST

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ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರಾಕ್ ಅನ್ನು 4-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೆಯ ಗೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇರಾಕ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಲೆಂಡ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 29ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಮುಲ್ಲರ್-ವುಲ್ಫ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಸ್​ ಅನ್ನು ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾರ್ವೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಾದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (39ನೇ) ಇರಾಕ್ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಅಮೀರ್ ಅಲ್-ಅಮ್ಮರಿ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್​ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐಮನ್ ಹುಸೇನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಇದಾಯ್ತು.

ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾಕ್​ಗೆ, 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇರಾಕಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ತಪ್ಪಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಹಾಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ನಾರ್ವೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇರಾಕಿನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜೈದ್ ತಹ್ಸೀನ್ ತನ್ನದೇ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಜಲಾಲ್ ಹಸನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲೆಂಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್‌ಗೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಲಿಯೋ ಓಸ್ಟೆಗಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (76 ನೇ ನಿಮಿಷ) ನಾರ್ವೆಯ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು (3-1). ಲಿಯೋ ಓಸ್ಟಿಗಾರ್ಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಥೋರ್ಸ್ಟ್‌ವೈಟ್ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಗೋಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅಸಿಸ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ನಾರ್ವೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1998ರ ನಂತರ ಇದು ನಾರ್ವೆಯ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾರ್ವೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಜೂನ್​ 23 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಜೂನ್​ 27 ರಂದು ಬೊಸ್ಟನ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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Last Updated : June 17, 2026 at 11:36 AM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
IRAQ VS NORWAY MATCH RESULT
ERLING HAALAND RECORD
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