ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಗುಜರಾತ್!
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 8:19 AM IST
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಬೆತ್ ಮೂನಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಕೋರ್ 69 ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 33 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
Gujarat Giants won the last-over thriller! 🤯#HarmanpreetKaur fought hard, but MI just fell short! GG have qualified for the Eliminator 🧡— Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಶ್ಲೆಘ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೆರ್ಹ್ಯಾಮ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಲದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 44 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 71 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 167 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
Gujarat Giants have done it! 🥵🤌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
Their first-ever win against MI and it couldn’t have come at a better time 🙌🔥
168 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಕೇವಲ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ತಂಡ ಕೇವಲ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ರನ್ ವೇಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಗುಜರಾತ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
A valiant effort from the captain 💪#Harmanpreetkaur fought hard, but MI couldn’t cross the line.— Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
WPL ಅಂಕಪಟ್ಟಿ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಗೆದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ದೆಹಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
