ಇಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇಪ್, ಸೋತರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : May 21, 2026 at 2:00 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 21) ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇ -ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದೀಗ ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Mission: Qualifier 1 🎯#GT have their eyes locked on a crucial Top 2 finish! 👀#TATAIPL 2026 Race to Playoffs 👉 #GTvCSK | THU, 21st MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/cIJzTebt9I— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಲಾಭ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ (18 ಅಂಕಗಳು) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (16 ಅಂಕಗಳು) ಕೂಡ ಅಗ್ರ - ಎರಡು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಆಡಿದ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ, ಚೆನ್ನೈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು - ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೇಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಎಂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಆಕಾಶ್ ಮಾಧ್ವಲ್, ಜಕಾರಿ ಫಾಲ್ಕ್ಸ್, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೆಕ್ನೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಡಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿದ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಜೀವಂತ! ಹೀಗಾದ್ರೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ