ETV Bharat / sports

ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲು; ಗುಜರಾತ್​ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವು

ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​
ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 11:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 46ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಾಂಶು ಶೆಡ್ಜ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 160 ರನ್ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಖ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 18ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳು ಮತ್ತು 19ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಗಳು ಬಂದವು ಈ ವೇಳೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಔಟಾದರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್​ಗಳು ಬಂದವು. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಸುಂದರ್ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧುಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.

TAGGED:

PBKS VS GT
PBKS VS GT HIGHLIGHTS
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.