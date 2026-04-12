ಬಟ್ಲರ್​, ಗಿಲ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​; ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಗೆಲುವು

ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​
ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ (IANS)
Published : April 12, 2026 at 8:56 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ 19 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುಜರಾತ್‌ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೇ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (11) ಅವರನ್ನು 14 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 31 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮುಂದಿನ 29 ರನ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (30), ಪಂತ್ (18) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ (9) ಔಟಾದರು.

ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ (18), ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (18), ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಆಟಗಾರರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ (16) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (ಅಜೇಯ 12) ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಲಕ್ನೋ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 164 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

165 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಥಿ 15 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 14 ನೇ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೂಡ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ತಂಡಗಳು - ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ನಾ/ವಿ.ಕೀ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ದಿಗ್ವೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಯಾದವ್.

ಗುಜರಾತ್​​: ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಾಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Badminton Asia Championship: ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲು

