ಸಿರಾಜ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್; ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿಂದ ಔಟ್
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 5:57 AM IST
GT vs CSK Highlights: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ತಂಡವನ್ನು 89 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು 13.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 140 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮಾತ್ರ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಸಿರಾಜ್, ರಬಾಡ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಆಸೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನಯ ಮುಗಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ +0.695 ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು 74 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಗಿಲ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 207ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
19 ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ (0) ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
CSK ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ 13.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 140 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (0) ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರುತುರಾಜ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ತಂಡ ಕುಸಿಯಿತು.
ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ 16 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡವು 63 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (8) ಅವರೊಂದಿಗೆ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದುಬೆ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 47 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳಯದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.