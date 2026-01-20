ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಹಾಕಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 8:41 PM IST
2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದ Dream11 ಮತ್ತು My11Circle ನಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ IPL ಸಮಯದಲ್ಲಿ BCCI ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನಗಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, Google Gemini ಐಪಿಎಲ್ ನೊಂದಿಗೆ AI ಪಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ₹270 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೆಮಿನಿ ಐಪಿಎಲ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್)ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೆಮಿನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡ್ರೀಮ್ 11 ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ₹554 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜೆಮಿನಿ ಕಣ್ಣು: ಜೆಮಿನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಾರತದ 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅವು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
