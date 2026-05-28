ಫೈನಲ್​ಗೂ ಮೊದಲೆ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಆತಂಕ ದೂರ

ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ದೊರೆತಿವೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 10:40 AM IST

ಐಪಿಎಲ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ​ಈ ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಇದೀಗ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮೇ. 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ​ ಕದನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂಬ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 1ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 2ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾಗ್​ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ ಆಡಲಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಾಲ್ಟ್​ ಫಿಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗ ಪಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

"ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್​ ಅಭ್ಯಾಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 202 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರೇ ಮುಂದೇನು?

ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೇ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲು ದಿನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಧ್ಯ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರನ್​ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿದೆ.

