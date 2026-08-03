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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಮನ್​​ ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಸ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ CWGಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು CWG ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ - ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, IOA ಅಧ್ಯಕ್ಷ PT ಉಷಾ, ಗುಜರಾತ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ ಸಾಂಘವಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

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ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಸ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ CWGಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ (IANS)
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By PTI

Published : August 3, 2026 at 7:12 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 7:21 AM IST

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ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ.. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತ!.. 11 ದಿನಗಳ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಟಗಳ ನಂತರ, ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್​​​ ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಸ್ಲೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

2030 ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು CWG ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ - ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, IOA ಅಧ್ಯಕ್ಷ PT ಉಷಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ ಸಾಂಘವಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿನ ಒವೊ ಹೈಡ್ರೋ (OVO Hydro) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. 2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಕತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಇಂಡೋ - ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ 'ಜುಗಲ್ಬಂದಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ನರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇರಿದ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿತು.

ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನೆರವೇರಿದವು. 150ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು: ಇನ್ನು ಭಾರತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. 2026 ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್​​​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಆತಿಥ್ಯ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂತರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್​ ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

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Last Updated : August 3, 2026 at 7:21 AM IST

TAGGED:

NEXT HOST INDIA
CWG
GOODBYE SCOTLAND HELLO INDIA
ಕಾಮನ್​​ ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್ 2026
GLASGOW CWG ENDS

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