"ಪ್ರಧಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು"; ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ!!
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : July 25, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:18 PM IST
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು, ಪ್ರಧಾನ್ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿವೊಬ್ಬನಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Cricket fans also joined the protest😭🔥— Gillfied⁷ (@Gill_Iss) July 24, 2026
Journalist asked a Rohit Sharma fan🎙️; Dharmendra Pradhan se phle kiska resignation chaiye?
He replied : Gautam Gambhir ka🤣🔥 pic.twitter.com/QbdhQRgmPg
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
🚨 These are the two BJP politicians who have done the most damage to the country 👇— Sarkari Umpire (@SarkariUmpire) July 24, 2026
1. Dharmendra Pradhan 🤡
2. Gautam Gambhir 🤡 pic.twitter.com/YVv8b7R14G
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Dharmendra Pradhan ko baad me dekhenge sabse pehle Gautam Gambhir must Resign !!!— SLUGG 🔥 (@chigmaboyy) July 23, 2026
Rohit Sharma Zindabad 💪🏻
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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