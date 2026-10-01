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'ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಲ್ಲ ಬರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​'; ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅಸಮಾಧಾನ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್ ಪಿಚ್​ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ​ ​

ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​
ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 2:20 PM IST

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ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಪಿಚ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವಿರಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಿ.!

"ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲರ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕಿಬ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು-ಸೋಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಟದ ಸ್ವರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಡೆತ್ ಓವರ್‌'ಗಳಲ್ಲೂ (ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು

"ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ (2027) ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠವೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 20 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಕಿಬ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

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IND VS WI 2ND ODI PITCH
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಪಿಚ್​
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ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
IND VS WI 2ND ODI

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