"ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ"; ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 11:22 AM IST
IND vs WI 2nd T20: ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 501 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಇದು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಚ್ಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್, "ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಪಾರ ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾದಾಗಲೂ ಗಂಭೀರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಆ ಪಂದ್ಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
After 500+ runs were scored in the Ranchi T20I, India head coach Gautam Gambhir has again asked for more balanced wickets ☑️ https://t.co/FVw54ZJuoy— Cricbuzz (@cricbuzz) October 10, 2026
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟನ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದರು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೋಸ್ಟನ್ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್, "ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ, ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ (ಅ.11) ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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