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2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರ ರೋಹಿತ್​-ಕೊಹ್ಲಿ? ಗಂಭೀರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ (ODI) ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 4:00 PM IST

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ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ (ODI) ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 'ರೋ-ಕೋ' (Ro-Ko) ಜೋಡಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್​ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಗಂಭೀರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರೋ-ಕೊ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೋಡಬೇಕು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​

ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸಹ ರೋ-ಕೊ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಭಾಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ದಿಗ್ಗಜರು. ಕೇವಲ ನಾನಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ, ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ (2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್) ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು 2011ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು 'ರೋ-ಕೋ' ಜೋಡಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ರಿಂಕು ಹೇಳಿದರು.

2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ 'ರೋ-ಕೋ' ಜೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ 'ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್' ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ - ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ 314 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,941 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 54 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 79 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರೋಹಿತ್ 288 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,895 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 34 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 62 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ವಿರಾಟ್ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 106ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 384 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಒಂಬತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 379 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​
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