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ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 9:06 PM IST

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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಯ್ತು. ವೈಭವ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 127 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಗಂಭೀರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಭೀರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಸಂಜು ಬದಲಿಗೆ ವೈಭವ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದ ಗಂಭೀರ್, ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದು ತೋರಿತು. ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಳಪೆ ಆಟಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಂಡವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ವೈಭವ್ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ

"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. 15 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯು ಸೇರಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಸಂಜು ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಜು 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 57 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ನೊಂದಿಗೆ 50 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 321 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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TAGGED:

ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಟಿ20
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​
GAMBHIR ON VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI

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