IPL 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು: ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!​

ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 1:48 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 2:57 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ - ಹರಾಜು ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು 77 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು 215.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಲಾ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನಾ (18 ಕೋಟಿ), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ (13 ಕೋಟಿ), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (9.20 ಕೋಟಿ), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (8.60 ಕೋಟಿ), ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಆಕಿಬ್ ದಾರ್ (8.40 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK): ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಚೋಷ್ಹೋಷ್ಸನ್, ರಾಮಕೇಷ್ ಗೋಪಾಲ್, ರಾಮಕೇಶ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI): ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ರಾಜ್ ಬಾವಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಘು, ಬೂಮ್ರಾ ಘಜನ್ಫರ್, ಶೆರ್ಫಾನೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲೆವಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಝಾರ್, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR): ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರಮಣ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಫ್ರೀಮನ್ ರವೀನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಅಲೆನ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾನ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS): ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಪೈಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಹರ್ನೂರ್ ಪನ್ನು, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ವೈಶಕಂಸ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ವೈಶಕಂಸ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್, ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT): ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಇಶಾನ್ತನ್ ಸುತಾರ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಯರ್ರಾ, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR): ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಕಾ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಯುಧ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ತುಷಾರ್ ಜೌರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರೀ ಲ್ಹುಸ್ರನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರಾನ್, ರವಿ ಸಿಂಗ್, ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೆರಾಲ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್,
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH): ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಫುಲೆತ್ರಾ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದೇವ್ ಉನಾದ್ಕತ್, ಇ ಝ್ಶನ್, ಅನ್ದ್ಕತ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಲೆ, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG): ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಮನ್ ತಿವಾರಿ, ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಸಿದ್ಧವ್ ಖಾನ್, ಮೊಹದ್ ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಎಂ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC): ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಲುಂಗಿಸಾನಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ, ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ತ್ರಿಪುರಾಣ ವಿಜಯ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಟಿ.ನಟರಾಜನ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಔಕಿಬ್ ದಾರ್, ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್.
