French Open 2026: ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜ್ವೆರೆವ್!
ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 10:03 AM IST
ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜ್ವೆರೆವ್ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಕೊಬೊಲಿ ವಿರುದ್ಧ 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 4 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 24 ವರ್ಷದ ಕೊಬೊಲಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಕೊಬೊಲಿ ವಿರುದ್ಧ 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಕೊಬೊಲಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜ್ವೆರೆವ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಆದರೆ ಕೊಬೊಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ 7-5 ಅಂತರದಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಗೆದ್ದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ವೆರೆವ್ ಕೊಬೊಲಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೊಬೊಲಿಯ ಎರಡನೇ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದ ಕೊಬೊಲಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕನಸನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
THE WAIT IS OVER 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/i1PL0lkgAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಹೆಂಕೆಲ್ 1937ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಬೋರಿಸ್ ಬೆಕರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೊನೆಯ ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1996 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಟೂರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವೆರೆವ್ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜ್ವೆರೆವ್ 2020ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್, 2024ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ZVEREV ROLAND-GARROS CHAMPION 🇩🇪#RolandGarros pic.twitter.com/iHUPiZwrZl— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ, 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
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