₹40 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ! ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

₹40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್​ (IANS)
Published : January 24, 2026 at 11:22 AM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 22 ರಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ವಿದ್ನ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರು ಪಲಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಲಾಶ್​ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾನೆ ತಾವು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, "ನಜರಿಯಾ" ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪಲಾಶ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಹಲವಾರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪಲಾಶ್ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಪಲಾಶ್ ತಮ್ಮ ನಂಬರ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿದ್ನ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ​ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನೆಗೆ, ಪಲಾಶ್​ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನೆ, ಪಲಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

"ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಲಾಶ್​ಗೆ ನಗದು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಪಲಾಶ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಪಲಾಶ್​ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು" ಎಂದು ವಿದ್ನ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾನೆ ಅವರ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ
ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ (Plash muchhal insta story Screenshot)

ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮುಚ್ಚಲ್​: ಪಲಾಶ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ವಿದ್ನ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಶ್ರೇಯಂಶ್ ಮಿಥಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಲಾಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹ ರದ್ದು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹವು ನವೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ತವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೆಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡೆದು ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪಲಾಶ್‌ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೆಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮದುವೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

