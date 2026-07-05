ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಪರಾಗ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಪರಾಗ್ವೆಯನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 5, 2026 at 10:53 AM IST
ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗಳಿಸಿದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋಲಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಪರಾಗ್ವೆ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದ ವರೆಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ತಡೆದಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 70ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಪರಾಗ್ವೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದ 70ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಡಿಯಾಗೋ, ಗೊಮೆಜ್ ಮೇಲೆ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ VRS ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಂಬಪ್ಪೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.
France advance to the quarter-finals! 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪರಾಗ್ವೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆದರು ಮತ್ತು ಮನು ಕೋನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ತಡೆದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮನು ಕೋನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 69ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, VAR ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Delivering on the world stage 🍿#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vk7YKOLlmC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
ಮೆಸ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ: ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗಳಿಸಿದ ಏಳನೇ ಗೋಲು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ ಮೆಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ 19ನೇ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (20 ಗೋಲುಗಳು) ಗಿಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
🇫🇷 France have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ಮೊರಾಕೊ ಫೈಟ್: ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 9) ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಗೆ ಸೋಲು!