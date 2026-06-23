ಎಂಬಾಪೆ, ಹಾಲೆಂಡ್ ಡಬಲ್ ಗೋಲು: 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ನಾರ್ವೆ!!
ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಡಬಲ್ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ತಂಡಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ತಂಡಗಳು 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ.
Published : June 23, 2026 at 11:04 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ 'I' ತಂಡಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರ ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಇರಾಕ್ ಅನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸಹ ಡಬಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಸೆನೆಗಲ್ ಅನ್ನು 3-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಇರಾಕ್; ತಮ್ಮ 100ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸೆಹ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಎಂಬಾಪೆ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಇರಾಕ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಿ 54ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
What a way to open your 100th appearance for France, Kylian Mbappé 🤩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rbNh6EKQXm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
ಈ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಂಬಾಪೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬಾಪೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 18 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಾಪೆಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಒಲಿಸೆಹ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡೆಂಬೆಲೆ 66ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾರ್ವೆಗೆ ಗೆಲುವು: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 43 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆಡರ್ಸನ್ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಡೆಗಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಹಾಲೆಂಡ್ (48ನೇ ನಿಮಿಷ) ನಾರ್ವೆ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
Matchday 12 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸೆನೆಗಲ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆಯ ಗೋಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಗಾಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆನೆಗಲ್ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲೆಂಡ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಪರ 4 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Erling Haaland just loves 2⃣ score 😄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LwF98mng9d— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ತಂಡಗಳು "I" ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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