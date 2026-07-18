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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026: ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.​

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 12:28 PM IST

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2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ವರೆಗೂ ತಲಪಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇಂದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಹಣಾಹಣಿಯು ಜುಲೈ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿತು. ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂತ್ರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆಂಥೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಟುಚೆಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 85ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು ನಂತರ 91ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ (ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 66 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ 41 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2-1 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.

ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 289 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ರೇಸ್​ಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (8 ಗೋಲುಗಳು) ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 6 ಗೋಲುಗಳು) ಸಹ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ZEE5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

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